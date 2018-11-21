Эксперты раскритиковали стрельбу американцев «гиперзвуковыми снарядами»

«Заявления американцев о том, что они произвели из артиллерийской установки выстрелы гиперзвуковыми снарядами, звучат для специалиста как первоапрельская шутка», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

«Обычный подкалиберный снаряд летит со скоростью порядка 2 км/с, то есть 7 тыс. 200 км/ч, что является нижним порогом гиперзвуковой скорости, около 6,5 чисел Маха. Поэтому можно сказать, что у нас Т-90 и наши 100 и 130-мм корабельные установки тоже стреляют гиперзвуковыми снарядами», – подчеркнул редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В связи с этим эксперт назвал заявления американцев о стрельбе гиперзвуковыми снарядами из палубных артиллерийских установок «первоапрельской шуткой», объяснив, что речь идет просто о боеприпасах для рельсотрона: «Взяли они снаряд, очень похожий на снаряд рельсотрона, выдали его за гиперзвуковой снаряд».

Снаряды, которые используются в рельсотроне, имеют такую же конфигурацию, как и самый скоростной из обычных снарядов – БОПС (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд). То есть, грубо говоря, это «летающий ломик с крыльями», подчеркнул Леонков.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков и вовсе уверен, что американские заявления о прошедших стрельбах – выдумка. Использовать снаряды для рельсотрона в обычных артиллерийских установках невозможно, так как это абсолютно разные типы орудий, заявил он газете ВЗГЛЯД.

«Вообще-то обычно под снаряды создаются орудия, нельзя взять первый попавшийся снаряд и засунуть в то орудие, под которое он не предназначен. Это может привести к непредсказуемым последствиям», – отметил и Леонков. Тем не менее, он считает, что использование снарядов для рельсотрона в обычных артиллерийских установках все-таки возможно. Правда, это ничего не дает, никаких видимых преимуществ, кроме незначительного прироста скорости полета снаряда.

Более того, подкалиберные снаряды – это продукт массового производства, недорогой боеприпас, отметил эксперт. «Но если вы будете его изготавливать из тех материалов, из которых делаются снаряды для рельсотрона, то это будет очень дорогой снаряд, в несколько раз дороже. Если они хотят стрелять золотыми слитками, то мы им же запретить не можем, пусть стреляют», – подчеркнул он, добавив, что неясно, о какой экономии говорят американцы.