Парк «Россия – моя история» начал проверку из-за заклеенных дат важных событий

В московском парке «Россия – моя история» на ВДНХ начали служебную проверку из-за заклеенных дат некоторых событий, сообщили в пресс-службе проекта.

«Началась служебная проверка по поводу баннера, на котором были обнаружены полиграфические артефакты. Напомню, что темы, упомянутые в нем, подробно освещены в мультимедийных экспозициях исторического парка», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

В парке добавили, что все наклейки сейчас удалены.

Ранее посетитель музея Алексей Шиврин выложил в Facebook фотографии, на которых видно, что на стенде о важных исторических событиях в России заклеены даты, связанные с гибелью атомной подводной лодки «Курск», террористическими актами на Дубровке («Норд-Ост») и в школе Беслана.

Исторические парки «Россия – Моя история» – масштабный экспозиционный комплекс, площадки которого расположены в 18 городах России. В парке представлена вся история страны с древних времен до наших дней.