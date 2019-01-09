Закрыто дело хабаровского врача об экстремизме из-за картинки в соцсети

Следователи в Хабаровском крае закрыли уголовное дело в отношении врача из-за картинки с оскорбительной подписью в соцсети, сообщил адвокат Константин Суковатый.

Летом 2018 года в отношении врача из города Советская Гавань Хабаровского края было возбуждено дело по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Поводом, по данным правоохранителей, стало появление на его странице в «Одноклассниках» фотографии с подписью, содержащей оскорбление по национальному признаку.

Как пояснял Суковатый, картинку загрузил житель Украины, а его клиенту она попала на ленту, потому что он состоял с этим человеком в одной группе. Адвокат утверждал, что его клиент лайк не ставил, передает РИА «Новости».

«Уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях моего клиента состава преступления», – сказал Суковатый, добавив, что дело закрыли в конце 2018 года.

Одновременно в Екатеринбурге прекращено уголовное дело за репост по статье 282 УК в отношении руководителя уральского филиала организации неоязычников «Схорон еж Славен» («Сохранение всех славян») 57-летнего Владимира Мануйленко, известного как Владимир Серга.

Как сообщил адвокат Алексей Бушмаков, мужчина еще в 2016 году перепостил две статьи руководителя своего движения, которые, по мнению следствия, носили антисемитский характер. Уголовное дело прекращено в связи с декриминализацией статьи, передает Ura.ru.

Закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ в конце декабря подписал президент Владимир Путин. Теперь правоохранителям нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые заподозренных в экстремизме, если их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.