В МЧС пообещали детально изучить трагедию в Магнитогорске

МЧС России детально изучит ситуацию с обрушением подъезда жилого дома в Магнитогорске и ликвидацию ее последствий, сообщил первый замглавы министерства Александр Чуприян.

«Научно-техническое управление МЧС подговорит распоряжение об изучении этой чрезвычайной ситуации и действий по ее ликвидации)», – сказал он, отметив, что для этой работы потребуется привлечь Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Чуприян также положительно оценил работу МЧС, региональных и силовых структур. «Сотрудники МЧС не подвели, они продемонстрировали высокое профессиональное мастерство и высокие человеческие качества спасателей», – добавил он, передает ТАСС.

Отдельно он поблагодарил губернатора Челябинской области, мэра Магнитогорска, а попросил завершить в короткие сроки выплаты из федерального бюджета семьям погибших и пострадавшим от обрушения подъезда.

Всего из резервного фонда правительства РФ выделено порядка 65 млн рублей для помощи семьям погибших и пострадавших. Как доложили Чуприяну, на данный момент из федерального бюджета проведены выплаты на общую сумму 35 млн рублей, из регионального бюджета – на общую сумму 45 млн рублей.

В то же время в официальном Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского сообщается, что пострадавшие в Магнитогорске получили выплаты на сумму 81,5 млн рублей. По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, на 8 января материальная помощь на аренду жилых помещений составила 3,45 миллиона рублей, на погребение — 975 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

Напомним, 31 декабря взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей. Уцелевшую часть дома в Магнитогорске признали годной для проживания. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.