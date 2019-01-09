Вагон с водкой перевернулся под Оренбургом

Несколько вагонов товарного поезда сошли с рельсов в Абдулинском городском округе Оренбургской области, в том числе вагон с водкой.

Инцидент произошел в 9.03 по местному времени (7.03 мск). Всего перевернулись 15 вагонов, передает ФАН.

Один из вагонов был гружен водкой, еще три – железной рудой, остальные – пустые.

Пострадавших нет. Сейчас габарит восстановлен, движение идет без задержек.

По факту схода вагонов начала проверка, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.

По данным ведомства, на перегоне Сарай-Гир – Абдулино произошел сход 17 вагонов грузового поезда №2482 с рудой, 14 из них опрокинулись.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов», – говорится в сообщении управления.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

На место происшествия также выехали руководитель областного МЧС и губернатор региона Юрий Берг, передает РИА «Новости».