Тюменскую пенсионерку высадили из автобуса на мороз

Водитель рейсового автобуса отказался ехать в деревню Космаково Тюменской области, вынудив пенсионерку идти до дома пешком шесть километров.

«Рейсовый автобус тобольский, №555, высадил пенсионерку, которой уже почти 70 лет, в соседней деревне. Она шесть километров шла пешком домой. Видите ли, у него нет там остановки», – рассказала Ura.ru дочь женщины Наталья Малыгина.

По ее словам, пожилая женщина во время посадки в автобус назвала водителю свою остановку, что не вызвало у него вопросов.

«Он мог сказать, что не везет туда, или о том, что нет такой остановки. В крайнем случае, мог просто предложить дождаться следующего рейса», – возмущается она.

После вынужденной прогулки пенсионерке пришлось вызывать врачей, которые диагностировали бронхит.

В 2008 году в Новосибирске 77-летний мужчина не успел выйти на остановке и был выброшен водителем автобуса на тротуар.