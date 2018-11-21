Линдси Лохан сравнила себя с Путиным

Американская актриса Линдси Лохан в эфире своего нового шоу сравнила себя с российским президентом Владимиром Путиным, говоря о бизнесе.

Актриса запустила новое шоу «Пляжный клуб Линдси Лохан» на MTV, сообщает Hollywood Reporter.

«Как только вы станете эмоциональными, я стану Путиным. У меня нет эмоций, когда дело доходит до денег и бизнеса», – сказала Лохан в премьерном выпуске шоу.

Позже она призналась, что сравнение с Путиным было излишним, и не смогла объяснить, что имела в виду.

В сентябре Лохан ударили по лицу после того, как она обвинила сирийских беженцев в попытке продать детей.

В 2016 году появилась информация о том, что Лохан за участие в «Пусть говорят» попросила устроить ей встречу с президентом России Владимиром Путиным и заплатить 500 тыс. британских фунтов. На Первом канале опровергли эти сведения.