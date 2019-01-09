Казармы Росгвардии в Москве остались без отопления

В ходе ремонтных работ казармы и общежития учебного центра Росгвардии остались без отопления, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

Отопление было нарушено при проведении ремонтных работ на трубопроводе в учебном центре №3792 (улица Дорожная, дом 56). «По резервной схеме» отключено отопление трех казарм и двух общежитий, сообщили в экстренных службах.

На месте ЧП работают две бригады МОЭК, передает РИА «Новости».