На 83 году жизни в США скончался актер Роберт Рут, сыгравший в фильмах «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво», сообщил его сын Монти.

Сметь наступила 29 декабря, но сообщили о ней только сейчас. Актер умер из-за осложнений после пневмонии, передает ТАСС со ссылкой на Hollywood Reporter.

Рут также снимался в фильме «Поймай меня, если сможешь» и сериалах «Миссия невыполнима» (1966–1973) и «Чародей» (1973–1974).