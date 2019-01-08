Машину Спейси остановили в Вашингтоне за превышение скорости

Автомобиль вернувшегося с суда в Массачусетсе голливудского актера Кевина Спейси в Вашингтоне остановила полиция, сообщают СМИ.

При выезде из аэропорта им. Рональда Рейгана Спейси превысил скорость, но полиция отпустила его, ограничившись устным предупреждением, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.