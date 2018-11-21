На вручении томоса в Стамбуле рядом с Порошенко упал в обморок священник

Опубликована видеозапись того, как в Соборе Святого Георгия в Стамбуле священник упал в обморок рядом с президентом Украины Петром Порошенко, ожидавшим подписания томоса об автокефалии.

Инцидент произошел во время долгой церемонии в воскресенье, пишет «Страна.ua».