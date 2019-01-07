Команда загоревшегося у берегов Канады немецкого контейнеровоза покинула судно

Команда немецкого контейнеровоза «Янтиан Экспресс» (Yantian Express), который загорелся недалеко от берегов Канады, вынужденно покинула судно, сообщил телеканал CTV.

Сигнал бедствия был получен Береговой охраной США в Бостоне, штат Массачусетс, когда контейнеровоз, вышедший из Коломбо (Шри-Ланка) в канадский Галифакс, находился примерно в 1,5 тыс. км от конечной точки своего маршрута, передает ТАСС.

По имеющимся данным, 11 из 23 моряков были приняты на борт бельгийского буксира «Смит Никобар» (Smit Nicobar), который приступил к тушению горящего 320-метрового судна.

Кроме того, на помощь немецкому судну из канадского порта Сент-Джонс вышел буксир «Маерск Мобалайзер» (Maersk Mobiliser), который должен будет отбуксировать контейнеровоз в Галифакс.

Ликвидация возгорания, начавшегося в одном из контейнеров, осложняется плохими погодными условиями.