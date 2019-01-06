Кинокритики США назвали лучший фильм года

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6 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:54  |  vz.ru
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Как себя вести России в торговой войне Китая и США

Противостояние Китая и США назревает долгие годыФото: iisg.nl
Торговая война между США и Китаем стала важнейшим событием для мировой экономики в 2018 году. Трамп рассматривает давление на Китай в качестве части своего стратегического плана «снова сделать Америку великой». Не приведет ли этот конфликт к реальным боевым действиям, и как в условиях глобального столкновения двух гигантских экономик вести себя России? Подробности...
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Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

У Владимира Путина нет ни моральной, ни юридической причины уступать Синдзо Абэ в территориальном спореФото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса в урегулировании спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле? Подробности...
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Какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех

Пол Уилан с его странностями поведения и биографией неудачника просто идеально подходит на роль одноразового курьераФото: US Marine Corps
Сразу четыре гражданства обнаружилось у задержанного в Москве по обвинению в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана. Это не единственная странность в его биографии, и уже можно предположить, какую роль для ЦРУ исполнял этот загадочный персонаж в Москве. Насколько важной он был персоной, и на кого еще стоило бы обратить внимание российской контрразведке? Подробности...
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Зачем Трамп ввел войска в Африку

Трамп устал вводить санкции против Жозефа Кабилы и решил теперь перебросить в Африку войскаФото: Kevin Lamarque, Kenny Katombe/Reuters
Президент США Дональд Трамп после недавних скептических заявлений о роли мирового жандарма для Америки внезапно отправил американский воинский контингент в Центральную Африку. Сухопутные войска и боевая авиация направлены в Габон ради защиты американских граждан в другой африканской стране - Демократической Республике Конго. Почему Америку так обеспокоила ситуация в этих государствах и чем они так важны для Вашингтона? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...

Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Кинокритики США назвали лучший фильм года

          6 января 2019, 10:40

          Текст: Алина Назарова

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          Национальное общество кинокритиков США (NSFC) представило свой список лучших фильмов и актерских работ 2018 года, сообщает The Hollywood Reporter.

          Главной картиной года назван фильм «Наездник» (The Rider) китайского режиссера Хлои Чжао (настоящее имя – Чжао Тин). Премьера этого фильма состоялась в мае 2017 года на Каннском кинофестивале, но в прокат в США она вышла лишь год спустя, в связи с чем кинокритики отнесли ее к 2018 году. Картина повествует о молодом американском ковбое и дрессировщике лошадей, который вынужден оставить свою карьеру после серьезной травмы головы, передает ТАСС.

          На второе место в списке лучших фильмов года члены NSFC поставили черно-белую драму мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома» (Roma). Эта картина о жизни обычной мексиканской семьи среднего класса в 1970-х годы в 2018 году была удостоена главного приза Венецианского кинофестиваля. Третье место отошло южнокорейской ленте Ли Чхан-дона «Пылающий» (Burning), премьера которой состоялась на прошлогоднем киносмотре в Канне.

          Лучшим актером года критики назвали Итана Хоука, сыгравшего главную роль в фильме Пола Шредера «Дневник пастыря» (First Reformed), лучшей актрисой стала британка Оливия Колман за фильм «Фаворитка» (The Favourite). Лучшим режиссером и оператором признан Куарон за постановку «Ромы».

          «Рома» была также названа членами NSFC лучшим иностранным фильмом года, обойдя «Холодную войну» польского режиссера Павла Павликовского, «Магазинных воришек» японца Хирокадзу Корээды и «Пылающего». За лучший сценарий отмечены Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер и Йен Мартин, написавшие текст к картине «Смерть Сталина» (The Death of Stalin).

          Национальное общество кинокритиков США было основано в Нью-Йорке в 1966 году. В его состав к настоящему моменту входят около 60 американских кинокритиков и киноведов, которые на постоянной основе публикуются в ведущих СМИ США.


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