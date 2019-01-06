Кинокритики США назвали лучший фильм года

Национальное общество кинокритиков США (NSFC) представило свой список лучших фильмов и актерских работ 2018 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Главной картиной года назван фильм «Наездник» (The Rider) китайского режиссера Хлои Чжао (настоящее имя – Чжао Тин). Премьера этого фильма состоялась в мае 2017 года на Каннском кинофестивале, но в прокат в США она вышла лишь год спустя, в связи с чем кинокритики отнесли ее к 2018 году. Картина повествует о молодом американском ковбое и дрессировщике лошадей, который вынужден оставить свою карьеру после серьезной травмы головы, передает ТАСС.

На второе место в списке лучших фильмов года члены NSFC поставили черно-белую драму мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома» (Roma). Эта картина о жизни обычной мексиканской семьи среднего класса в 1970-х годы в 2018 году была удостоена главного приза Венецианского кинофестиваля. Третье место отошло южнокорейской ленте Ли Чхан-дона «Пылающий» (Burning), премьера которой состоялась на прошлогоднем киносмотре в Канне.

Лучшим актером года критики назвали Итана Хоука, сыгравшего главную роль в фильме Пола Шредера «Дневник пастыря» (First Reformed), лучшей актрисой стала британка Оливия Колман за фильм «Фаворитка» (The Favourite). Лучшим режиссером и оператором признан Куарон за постановку «Ромы».

«Рома» была также названа членами NSFC лучшим иностранным фильмом года, обойдя «Холодную войну» польского режиссера Павла Павликовского, «Магазинных воришек» японца Хирокадзу Корээды и «Пылающего». За лучший сценарий отмечены Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер и Йен Мартин, написавшие текст к картине «Смерть Сталина» (The Death of Stalin).

Национальное общество кинокритиков США было основано в Нью-Йорке в 1966 году. В его состав к настоящему моменту входят около 60 американских кинокритиков и киноведов, которые на постоянной основе публикуются в ведущих СМИ США.