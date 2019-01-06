При разминировании одной из египетских церквей погиб сапер

По информации источника в силовых структурах Египта, сапер погиб при обезвреживании взрывного устройства, обнаруженного у одной из церквей на востоке Каира, сообщило издание Al-Ahram («Пирамиды»).

По его данным, взрывное устройство было найдено рядом с храмом в каирском пригороде Мадинат-Наср, передает ТАСС.

Вместе с тем, как информировал новостной портал коптской общины «Аль-Акбат аль-Муттахидун», первым «несколько подозрительных предметов» обнаружил имам мечети, расположенной в непосредственной близости от церкви. Он и обратился к охранявшим христианский храм сотрудникам полиции, которые обнаружили на крыше здания три взрывных устройства.

При попытке обезвредить запал одной из бомб произошел взрыв. В результате детонации взрывного устройства погиб сапер – майор полиции, еще три человека получили ранения, в том числе двое полицейских.

В настоящее время район Мадинат-Наср, где находится храм, оцеплен силами безопасности, на место инцидента прибыла следственная группа египетской прокуратуры.

Напомним, в октябре минувшего года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Россию к совместной борьбе с терроризмом.