В Дагестане умер раненный пулей во время новогоднего салюта ребенок

Трехлетний ребенок, получивший огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, умер в городской больнице дагестанского города Дербент.

По информации телеканала «360», трагедия произошла в новогоднюю ночь. Вместе с родителями мальчик стоял на мосту и смотрел фейерверк, когда в толпе открыли пальбу из ружья.

Ребенок был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и слепыми проникающими огнестрельными ранениями черепа.

Медики провели срочную операцию и комплекс реанимационных мероприятий, но спасти жизнь малышу не удалось.