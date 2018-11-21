Россия ответила Британии на обвинения в нарушении «правил мирового порядка»

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5 января, суббота  |  Последнее обновление — 01:58  |  vz.ru
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Чего ждать от цен в 2019-м

Отечественное шампанское станет дороже из-за норм ВТОФото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
После праздничных новогодних распродаж потребительские цены в России неизбежно начнут расти. Для этого есть как явные факторы – рост НДС и акцизов на бензин, так и пока потенциальные – это девальвация российской валюты. На что же ждать роста цен в новом году? Подробности...
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Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

У Владимира Путина нет ни моральной, ни юридической причины уступать Синдзо Абэ в территориальном спореФото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса в урегулировании спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле? Подробности...
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В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

Ракетный комплекс «Кинжал» – одна из главных оружейных новинок 2018 годаФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
2018 год можно без преувеличения назвать годом российского оружия – и в первую очередь ракетного. С начала года мы узнали сразу о нескольких новых видах ракетных комплексов, которые или поступили на вооружение, или же в ближайшее время окажутся в войсках. Почему это вооружение способно поменять баланс сил в мире в пользу России и как оно обеспечит надежную обороноспособность нашей страны? Подробности...
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Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

Так выглядят сегодня заброшенные уголки ЛитвыФото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press
Поистине отчаянную для страны меру обсуждают в Литве – референдум о законодательном разрешении иметь двойное гражданство. И все ради того, чтобы вернуть в страну огромное количество трудоспособного населения, уехавшего на Запад. Что происходит сейчас в литовской демографии и поможет ли этот способ? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
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На Новый год Донецк живет, надеется и радуется

Андрей Бабицкий, журналист
В Донецке Новый год отмечают так же, как и в российских городах. Может быть, чуть отчаянней и веселее, поскольку праздник дает возможность хотя бы на время забыть об усталости и раздражении. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Россия ответила Британии на обвинения в нарушении «правил мирового порядка»

             5 января 2019, 00:57
          Фото: Leonid Faerberg/
          Global Look Press
          Текст: Антон Никитин

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          Посольство России в Великобритании, комментируя слова главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта о том, что Москва якобы угрожает «основанному на правилах мировому порядку», заявило, что мировой порядок основан на международном праве, а не на правилах, под которыми никто не подписывался.

          В заявлении на сайте российского посольства подчеркивается, что Москва не приемлет концепции международного порядка, основанного на неких «правилах».

          «Международный порядок основан на международном праве – юридически обязательных нормах, согласованных и принятых всеми государствами. Подменяя понятие «международное право» некими «правилами», Лондон и другие западные страны стремятся снять с себя ответственность за многочисленные собственные нарушения правовых норм и одновременно получить возможность произвольно обвинять другие страны в нарушении «правил», под которыми те не подписывались» – говорится в заявлении российского диппредставительства.

          Кроме того, российские дипломаты подчеркнули, что Хант «забывает» о многочисленных грубых нарушениях международного права самой Великобританией, в том числе об отказе в предоставлении консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипалям, об отказе от какого-либо сотрудничества по делу об убийстве Николая Глушкова, о чинении препятствий нормальному функционированию посольства России в Великобритании, об отказе от сотрудничества, предусмотренного в Конвенции о запрещении химического оружия.

          «Все это – ситуации только из российско-британских двусторонних отношений, которые, конечно, меркнут по сравнению с неприкрытыми актами агрессии со стороны Великобритании и ее союзников в отношении Ирака, Ливии, Сирии», – указали в посольстве.

          «То, что все эти нарушения не рассматриваются в Лондоне как посягающие на «международный порядок, основанный на правилах», как нельзя лучше характеризует и эти «правила», и степень уважения Великобритании к действительно общепринятым международным нормам», – заключили в российском диппредставительстве.

          Напомним, в сентябре минувшего года США признали конец эпохи однополярного мира.


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