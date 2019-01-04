Американский самолет-разведчик провел полет у российских баз в Сирии

Противолодочный самолет военно-морских сил Соединенных Штатов P-8A Poseidon провел длительный разведывательный полет у побережья Сирии и российской авиабазы Хмеймим.

Патрульный самолет также пролетел вблизи базы материально-технического обеспечения ВМС России в порту Тартус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Первые военнослужащие уже покинули страну. 4 января госсекретарь США Майк Помпео подтвердил информацию о выводе американских войск.