Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году

Украина за 2019 год выплатит Международному валютному фонду 1,8 млрд долларов, сообщают СМИ.

По графику выплаты начнутся в феврале, а самые крупные из них должны состояться в сентябре, передает издание «Украинские новости».

Учет задолженности проводится в спецправах заимствования – условных единицах расчета МВФ.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявлял, что решение Украины направить на обслуживание госдолга в 2019 году более 145 млрд гривен свидетельствует о критической ситуации в этой стране.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также отметил критическую ситуацию с госдолгом страны.