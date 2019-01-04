Путин пообещал покатать ребенка из Сочи на яхте

Президент России Владимир Путин в Сочи во время благотворительного матча между «Легендами хоккея» и «Ночной хоккейной лиги» пообещал маленькой девочке Кристине Ажимовой исполнить желание.

Благотворительный матч прошел 3 января в ледовом дворце курорта «Роза Хутор», передает «Пятый канал».

Мать девочки рассказала телеканалу, что ее дочь подошла к президенту и рассказала о своей мечте – прокатиться на президентской яхте в Сочи. По ее словам, тот пообещал исполнить желание.

Напомним, Путин уже исполнил мечту 15-летнего Арслана Каипкулова, мечтавшего снять ролик про борт №1. Кроме того, президент осуществил мечту 17-летней Регины, которая взяла интервью у главы государства. Также он помог мальчику Артему увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, а девочке Веронике организовал экскурсию по киностудии Мосфильм.

В четверг 10-летний Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку Владимиру Путину, посмотрел на палаты Московского Кремля.