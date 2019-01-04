«Пиратов Карибского моря» решили снимать без Деппа из-за денег

Джонни Депп оказался слишком дорогим актером для съемок в новых частях фильма «Пираты Карибского моря», сообщили СМИ.

Депп запросил за участие в фильме 90 млн долларов, но кинокомпания на это не согласилась, передает РЕН ТВ со ссылкой на Womanel.

Отметим, что прежде столь резкое изменение в актерском составе объясняли желанием изменить облик фильма из-за низких кассовых сборов, возрастом Деппа, которому исполнилось 55 лет, а также его скандальной репутацией.

Главного героя предыдущих частей в новом фильме может заменить женщина-пират Рэдд. Претендентом на ее роль является Дейзи Ридли.