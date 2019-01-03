В Китае прокомментировали возможность партнерства с США

Китай и США могут достичь партнерства, если обе стороны будут к этому стремиться, считает официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

«КНР и США – крупные державы, имеющие большое влияние на международной арене, и если мы будем стремиться к китайско-американскому партнерству, оно у нас получится» – цитирует ТАСС Лу Кана.

Он добавил, что если стороны будут нацелены на противостояние, то Китай и США станут соперниками.

Лу Кан считает, что Пекин и Вашингтон заинтересованы в формировании совместных стабилизационных форматов в области обороны и поддержания безопасности.

«Американская сторона четко заявила, что надеется на конструктивные межармейские отношения. Это цель, которую поставили перед собой США», – сказал он.

Сообщалось, что торговая война с Китаем разоряет США.

В декабре стало известно о работе США и Китая над торговой сделкой.