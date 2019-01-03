В Пентагоне сменился пресс-секретарь после ухода Мэттиса

Официальным представителем министерства обороны США стал Чарльз Саммерс после увольнения прежнего пресс-секретаря Даны Уайт.

«Провел прекрасный день, будучи руководителем талантливой команды отдела министра обороны по связям с общественностью», – написал Саммерс в Twitter.

Дана Уайт была официальным представителем ведомства в период руководства Джеймса Мэттиса, передает ТАСС.

Мэттис ранее ушел в отставку. С 1 января главой Пентагона в должности исполняющего обязанности стал замминистра обороны Патрик Шанахан.

В августе стало известно, что в отношении Даны Уайт ведется внутреннее расследование в связи с жалобами нижестоящих сотрудников аппарата Пентагона, которых она посылала в химчистку и аптеку.