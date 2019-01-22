ПАСЕ призвала страны Европы отказаться от норм шариата в судебной системе

Один из пунктов резолюции, принятой большинством голосов на заседании Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), гласит, что нормы шариата противоречат Европейской конвенции о правах человека, в связи с чем их применение в рамках судебной системы стран – участниц ПАСЕ невозможно.

Большинство входящих в ПАСЕ стран призвали Албанию, Турцию и Азербайджан (члены Парламентской ассамблеи совета Европы), а также Иорданию, Киргизию, Марокко и Палестину, имеющих статус партнера по демократии, рассмотреть возможность выхода из Каирской декларации о правах человека в исламе 1990 года, которая, согласно принятой резолюции ПАСЕ, «хотя и не имеет обязательной юридической силы, имеет символическое значение и политическое значение с точки зрения политики в области прав человека в исламе», передает ТАСС.

«Ассамблея считает, что различные исламские декларации о правах человека, принятые с 1980-х годов, будучи скорее религиозными, чем правовыми, не могут примирить ислам с универсальными правами человека, особенно в том смысле, что они поддерживают закон шариата, как единственный в качестве своего единственного источника ссылок», – гласит один из пунктов принятой ПАСЕ резолюции.

В ходе обсуждения резолюции внимание парламентариев было уделено применению законов шариата в отдельных мусульманских сообществах Греции, а также деятельности «шариатских советов» на территории Великобритании, которые «хотя и не являются частью британской судебной системы, но... пытаются представить собой альтернативную форму урегулирования споров», особенно в том, что касается браков, наследования имущества и коммерческих контрактов.

В ПАСЕ отметили деятельность британских властей по противодействию этому феномену и призвали закрепить за мусульманскими парами обязательство регистрировать свой брак в официальных органах.

ПАСЕ предлагает правительствам вышеперечисленных стран «принимать активные меры по поощрению соблюдения норм конвенции (Европейской конвенции о правах человека – прим. ВЗГЛЯД)», а также «следить за тем, чтобы Каирская декларация 1990 года не влияла на их внутренние правовые нормы».