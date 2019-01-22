ПАСЕ призвала страны Европы отказаться от норм шариата в судебной системе

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23 января, среда  |  Последнее обновление — 01:23  |  vz.ru
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В Китае надулся гигантский долговой пузырь

Западный мир сильно обеспокоен недостаточным ростом китайской экономики Фото: Sheng Li/Reuters
Китайская экономика показала в 2018 году такой рост, о котором на Западе могут только мечтать. Однако специалисты бьют тревогу: рост китайского ВВП на 6,6% – самый низкий почти за три десятилетия. Некоторые считают, что именно Китай является миной замедленного действия, взрыв которой приведет к новому глобальному кризису. Что происходит в Поднебесной на самом деле?  Подробности...
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Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
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Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решитьФото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
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Грузия и Украина возвращают «украденное Россией» по-разному

Так выглядит пункт пропуска на границе между Грузией и Южной Осетией – куда более мирно, чем блокпосты между Украиной и республиками НовороссииФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузия вновь выступила с миролюбивыми предложениями в адрес Абхазии и Южной Осетии. Это резко контрастирует с той агрессивной политикой, которую ведет Киев против непризнанных республик Новороссии. Внешне кажется, что и Украина, и Грузия должны бороться с сепаратистскими тенденциями одинаково. В чем же причина подобного расхождения? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Что будет, если японцы получат от нас Курилы?

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
На этих островах держится значительная часть международного права. Если хотите – итоги Второй мировой войны. А что если по аналогичному принципу завтра Германия потребует вернуть ей Калининград? Подробности...
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Русские не умеют делать обычную работу хорошо и вовремя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Не надо лучше всех, не надо быстрее всех, не надо доставлять заказанную на 12 дня воду в 5 утра. Нужно уметь ровно в 12 дня привезти ее, точно в соответствии с условиями, не превращая все в тыкву. Подробности...
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Вселенскиий флешмоб добровольной квазикастрации

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Согласно последним исследованиям в кои-то веки не британских, но американских учёных, «мужественность» и все её традиционные составляющие отныне следует считать вредными для здоровья. В буквальном смысле всех употреблённых слов. Подробности...
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    За что смеялись над Собчак

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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

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      Жители Земли увидели кровавую Луну

      В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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        • Да, я мужчина

        • Да, я женщина

        • Нет, я мужчина

        • Нет, я женщина

        • Затрудняюсь ответить

        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

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          ПАСЕ призвала страны Европы отказаться от норм шариата в судебной системе

          22 января 2019, 23:57

          Текст: Антон Никитин

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          Один из пунктов резолюции, принятой большинством голосов на заседании Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), гласит, что нормы шариата противоречат Европейской конвенции о правах человека, в связи с чем их применение в рамках судебной системы стран – участниц ПАСЕ невозможно.

          Большинство входящих в ПАСЕ стран призвали Албанию, Турцию и Азербайджан (члены Парламентской ассамблеи совета Европы), а также Иорданию, Киргизию, Марокко и Палестину, имеющих статус партнера по демократии, рассмотреть возможность выхода из Каирской декларации о правах человека в исламе 1990 года, которая, согласно принятой резолюции ПАСЕ, «хотя и не имеет обязательной юридической силы, имеет символическое значение и политическое значение с точки зрения политики в области прав человека в исламе», передает ТАСС.

          «Ассамблея считает, что различные исламские декларации о правах человека, принятые с 1980-х годов, будучи скорее религиозными, чем правовыми, не могут примирить ислам с универсальными правами человека, особенно в том смысле, что они поддерживают закон шариата, как единственный в качестве своего единственного источника ссылок», – гласит один из пунктов принятой ПАСЕ резолюции.

          В ходе обсуждения резолюции внимание парламентариев было уделено применению законов шариата в отдельных мусульманских сообществах Греции, а также деятельности «шариатских советов» на территории Великобритании, которые «хотя и не являются частью британской судебной системы, но... пытаются представить собой альтернативную форму урегулирования споров», особенно в том, что касается браков, наследования имущества и коммерческих контрактов.

          В ПАСЕ отметили деятельность британских властей по противодействию этому феномену и призвали закрепить за мусульманскими парами обязательство регистрировать свой брак в официальных органах.

          ПАСЕ предлагает правительствам вышеперечисленных стран «принимать активные меры по поощрению соблюдения норм конвенции (Европейской конвенции о правах человека – прим. ВЗГЛЯД)», а также «следить за тем, чтобы Каирская декларация 1990 года не влияла на их внутренние правовые нормы».


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