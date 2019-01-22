Присяжные оправдали фигурантов дела о нападении на бойцов ОМОН в Петербурге

Присяжные оправдали троих фигурантов дела о разбойном нападении на сотрудников ОМОН, которое произошло в Санкт-Петербурге в 2015 году и закончилось смертью одного из полицейских, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Все подсудимые – Аркадий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян – оправданы коллегией присяжных по статьям «Бандитизм», «Разбой» и «Убийство», передает ТАСС.

«Присяжные, ответив на 26 вопросов, оправдали фигурантов за непричастностью», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

При этом Нусимович был признан присяжными виновным в незаконном хранении двух патронов в квартире. Ранее он признал себя виновным по этой статье.

Напомним, 4 декабря 2015 года в Петербурге вооруженные преступники перекрыли дорогу полицейскому УАЗу и расстреляли сотрудников правоохранительных органов. В результате инцидента погиб один полицейский, еще один госпитализирован. Погибшие сотрудники сопровождали инкассацию с деньгами строительной фирмы.

Впоследствии суд Петербурга приговорил к штрафу бывшего командира ОМОН управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Хистяева, признав его виновным по делу о нелегальной инкассаторской деятельности своих подчиненных, которая и привела к разбойному нападению на полицейских.