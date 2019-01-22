Крупнейшая больница Самары начала отпускать пациентов из-за отключения тепла

Самарская областная клиническая больница имени Середавина начала отпускать пациентов из стационара в связи с отключением тепла, вызванного прорывом трубы с горячей водой.

Ранее Минздрав сообщил о принятии необходимых мер: для оставшихся в больнице пациентов выделяются дополнительные одеяла и обогреватели.

«СОКБ имени Середавина и железнодорожная больница на улице Шверника без тепла не останутся», – приводит «Интерфакс» слова представителя мэрии.

По словам собеседника, социальные объекты сейчас переводятся на резервную систему подачи тепла.

Напомним, в результате прорыва трубопровода с горячей водой в Самаре госпитализировали в ожоговый центр четырех человек, еще семерым оказали помощь амбулаторно. Движение транспорта в месте ЧП было перекрыто.