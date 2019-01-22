Из-за прорыва трубы с горячей водой в Самаре пострадали 11 человек

В результате прорыва трубопровода с горячей водой в Самаре пострадали 11 человек, четверо были госпитализированы, сообщает пресс-служба Минздрава по региону.

Оставшимся семи пострадавшим оказали амбулаторную помощь, пишет «Интерфакс».

В зоне происшествия остановлено движение транспорта, без отопления остались почти 500 жилых домов, 17 детсадов, 15 школ и девять больниц. В запитанных от аварийной трубы зданиях начались перебои с отоплением.

Самарская областная клиническая больница начала отпускать пациентов из стационара домой. Тем, кто остался, Минздрав обещал выделить дополнительные одеяла и обогреватели.