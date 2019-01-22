Украина обиделась на сокращение своего представительства в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ выразила недовольство тем, что Бюро Ассамблеи решило изменить правила формирования комитетов, в результате чего представительство Украины в регламентном комитете и комитете по избранию судей ЕСПЧ сократится с четырех до двух человек.

Член делегации Борислав Береза заявил, что это решение принято якобы в ответ на активную позицию страны по недопуску к работе ПАСЕ российской делегации. По его словам, это решение – «прямая месть», передает ТАСС.

«Когда намереваются использовать правило, которое есть только для одного комитета, и распространить его на все остальные, понятно, что это нарушение и это уже персоналии», – сказал Береза.

По его словам, таким образом в ПАСЕ пытаются «ослабить влияние украинской делегации на принятие решений».

В результате этого решения в каждом комитете одну страну будут представлять не более двух человек. В связи с этим в бюро ПАСЕ решили обнулить все делегации, число которых превышает эту норму.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пожаловался на то, что Украину лишили мест в регламентном комитете, который отвечает за снятие санкций с российской делегации.