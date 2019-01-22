Avon извинилась за рекламу о целлюлите

Компания Avon принесла женщинам извинения за рекламу о целлюлите, в которой есть слова о «ямочках милых на лице, а не на бедрах».

«Мы слышим вас и мы приносим извинения. Мы хотим сообщить, что усердно работаем над удалением этого послания из наших рекламных материалов в будущем. Мы любим наше женское сообщество», – цитирует РИА «Новости» сообщение американского филиала Avon.

Внимание к спорной рекламе Avon привлекла британская актриса Джеймила Джамиль. Она опубликовала фото рекламной компании и отметила, что «ямочки» есть у всех, включая нее саму и «клоунов из британского Avon».

«Прекратите стыдить женщин за возраст, вес и целлюлит. Это неизбежные, совершенно нормальные вещи», – написала она в Twitter.

В компании ответили, что планировали сделать «беспечную и веселую» рекламу, но «промахнулись».

В ноябре итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана извинились на китайском языке после скандала, связанного с рекламным роликом, на котором китайская модель пытается есть пиццу, спагетти и канноли, используя палочки.