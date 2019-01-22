Песков объявил о готовящейся встрече Путина с Додоном

На следующей неделе состоится встреча президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, на следующей неделе готовится контакт с президентом Додоном. Вы знаете, что идет постоянное общение, многие вопросы, в том числе торгово-экономического взаимодействие всегда на повестке дня этого общения», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В понедельник Додон говорил, что надеется на встречу с Путиным, на котрой собирается обсудить двустороннюю повестку и проблему транзита молдавских товаров в Россию через Украину.

Ранее в январе Додон написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором пожаловался, что введенные российским правительством ограничения на ввоз ряда товаров через украинскую территорию повлияют на молдавских поставщиков.

В октябре Додон уже встречался с Путиным. После этого МВД объявило о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в стране.