В Госдуме предложили сделать День капитуляции Японии праздником

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) решил внести на рассмотрение депутатов проект о признании 2 сентября 1945 года праздником – Днем капитуляции Японии.

«Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным днем – Днем капитуляции милитаристской Японии», – сказал Шерин, передает РИА «Новости».

2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации 1945 года, по которой ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу.