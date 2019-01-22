Стал известен маршрут загоревшихся в Керченском проливе судов

Загоревшиеся в Керченском проливе суда «Маэстро» и «Канди» вышли из порта Темрюк на Кубани, сообщил капитан морского порта Михаил Мигда.

«Оба парохода выходили из Темрюка. Один в середине месяца (в середине декабря 2018 года), другой – 20 января», – цитирует ТАСС Мигду.

По данным источника агентства, в результате пожара на судах погибли 14 человек, граждане Индии и Турции. По-прежнему остается неизвестной судьба шести человек.

В Росморречфлоте сообщили, что разлива нефти в районе происшествия нет, передает РИА «Новости».



«По нашим данным нет экологического ущерба», – добавили в организации.

В понедельник в районе Керченского пролива загорелись суда «Канди» и «Маэстро», которые под флагом Танзании находились на нелегальной якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль.

Всего на судах было 32 человека, спасены 12 моряков. В Росморречфлоте сообщали об отсутствии надежды найти пропавших моряков живыми.