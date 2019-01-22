В Забайкалье разъяснили ситуацию с не получившей льгот многодетной семьей

Многодетная семья Лыковых из Читы не общалась за льготами, о неполучении которых она рассказала СМИ, заявили в правительстве Забайкалья.

На ЗабТВ вышел сюжет о семье Лыковых с тремя детьми, которые после рождения двойняшек статус многодетной семьи получили, а положенные льготы – нет.

Глава семьи заявил, что, как указали местные чиновники, из-за превышающих прожиточный минимум доходов Лыковым якобы не положена соцподдержка по поправкам, внесенным в 2018 году. Согласно закону о поддержке многодетных семей, принятом в 2017 году, многодетным положены льготы при оплате квартплаты, проезде в общественном транспорте, обучении детей.

Руководитель пресс-службы губернатора Забайкальского края Елена Назарова заявила, что, по данным министерства соцзащиты региона, Лыковы оформили статус многодетной семьи, но за соответствующими мерами социальной поддержки не обращались, передает РИА «Новости».

Лыковы рассказали также, что ранее стояли в очереди на оформление жилья по программе поддержки молодых семей, но после того, как супругу исполнилось 35 лет, они перестали быть участниками программы.

В министерстве территориального развития края заявили, что мероприятия по обеспечению жильем молодых семей реализуются на территории региона с 2006 года, и за это время улучшили свои жилищные условия с использованием субсидий порядка 2,5 тыс. семей.

Среди условий участия в программе – возраст каждого из супругов или родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.

«Молодые семьи, не соответствующие данным требованиям, не могут являться участниками программы. Семья Лыковых Артема Сергеевича и Анастасии Николаевны находилась в очереди в программе с 11 января 2011 года. На основании установленных федеральным законодательством требований, в связи с достижением супругом предельного возраста участия администрацией Центрального района города Читы семья Лыковых исключена из числа участников программы», – пояснили в министерстве.

Ранее в Таганроге многодетной семье дали пособие в 47,5 рубля.