Среди спасенных от пожара в Керченском проливе оказались восемь граждан Турции

С горящих судов в Черном море были спасены 12 человек, в том числе восемь граждан Турции, сообщили в турецком генконсульстве в Новороссийске.

«Знаем, что спасли восемь человек из Турции. ... Тела (погибших) еще не опознаны», – сказал ТАСС сотрудник консульства.

В понедельник вечером в районе Керченского пролива загорелись суда «Канди» и «Маэстро», которые под флагом Танзании находились на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль.

Причиной пожара могло стать нарушение при передаче топлива с одного на другое судно. Всего на судах был 31 человек, спасены 12 моряков, обнаружены 14 погибших. Утром 22 января спасатели сообщили, что надежды найти оставшихся членов экипажа живыми больше нет.