Отец Бутиной смог связаться с дочерью

Арестованная в США россиянка Мария Бутина вышла на связь с родственниками после недельного перерыва, сообщил ее отец Валерий Бутин.

«Сегодня она уже вышла на связь с мамой», – цитирует РИА «Новости» интервью Бутина телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что перерыв в общении мог быть вызван техническим сбоем.

«Она пытается звонить, и пыталась в течение недели, но ни по одному телефону нашей семье она дозвониться не могла», – сказал он.



Бутин добавил, что нет никаких гарантий, что будет стабильная связь, так как с ней часто возникают проблемы.

На прошлой неделе Daily Beast со ссылкой на отчет американских спецслужб утверждало, что «внедрение» Бутиной в политический истеблишмент в США произошло якобы с ведома Кремля. Российский МИД называл «заказом со стороны определенных политических кругов США».

В середине декабря Бутина на заседании суда признала вину по одному из пунктов обвинения.