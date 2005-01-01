Церковные рейдеры напали на священника на Украине

Сторонники «новой церкви» напали на храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области Украины, сообщил Союз православных журналистов.

«Настоятель общины УПЦ священник Сергий Голодюк готовит судебный иск по факту рейдерских действий», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Нападение произошло в селе Броница (Крымно). Как сообщают журналисты, в понедельник «сторонники «перехода» в ПЦУ» вскрыли замки на храме и «вытолкали с церковной территории настоятеля».