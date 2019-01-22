Спасатели уточнили число жертв пожара в Керченском проливе

При пожаре на двух судах в районе Керченского пролива погибли 10 человек, сообщили в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.

Еще 10 человек считаются пропавшими без вести. Спасти удалось 12 человек, передает ТАСС.

Спасатели сообщили, что пожар все еще продолжается – его не потушат, «пока весь газ не выгорит».

Напомним, прежде сообщалось, что обнаружено 11 тел погибших.