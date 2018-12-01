России пригрозили санкциями ЕС за арест украинских моряков

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что ЕС может рассмотреть введение новых антироссийских санкций из-за ареста Россией украинских моряков, которые нарушили границу.

Самуэльсен заявил, что российская сторона «удерживает 24 украинских моряка». По его словам, ЕС «придется рассмотреть» вопрос о новых санкциях против России, если украинских военных не отпустят.

«Недопустимое поведение в Азовском море», – приводит его слова РИА «Новости».

В понедельник в Брюсселе состоялись переговоры глав МИД стран ЕС, но украинская тема официально не значилась в повестке.