Украина заявила о наращивании сил ПВО на границе с Россией

В ВВС Украины и других видах войск ВСУ наращиваются боевые способности противовоздушной обороны с учетом якобы увеличения числа российских войск на украинских границах, заявили в вооруженных силах Украины.

«С учетом наращивания войск страны-агрессора на украинских границах в Воздушных Силах и других видах Вооруженных Сил Украины наращиваются боевые способности противовоздушной обороны государства», – приводит УНИАН сообщение ВСУ.

Замначальника штаба командования ВСУ полковник Александр Жарык заявил, что основное внимание уделяется вопросам ПВО в условиях «наращивания вооруженной агрессии России» и якобы наращивания российской группировки войск на границах Украины.

Жарык заявил, что руководство противовоздушной обороной осуществляет начальник генштаба ВСУ, а непосредственное планирование и управление противовоздушной обороной, разработкой документов лежит на командовании ВВС.

«Один из вопросов, который поднимался – это вопрос усовершенствования системы противовоздушной обороны, ее наращивание за счет формирования дополнительных сил и средств, в том числе и подразделений ПВО, таких как подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, истребительной авиации и других подразделений для борьбы с беспилотной и пилотируемой авиацией», – добавил Жарык.

На Украине регулярно заявляют об «агрессии» со стороны России. Так, замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак заявил, что «прямой агрессии от России» в Киеве ждут между первым и вторым турами президентских выборов.