Хулиганы в Екатеринбурге взяли в заложники сотрудника ЧОП

В Екатеринбурге после нападения на владельца магазина Zenmond злоумышленники взяли в заложники одного из двух сотрудников ЧОП, которые приехали по вызову.

Четверо преступников набросились на хозяина магазина, когда он уже покинул здание и закрывал дверь, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он сумел вырваться от них, забежал на второй этаж и там закрылся. Он вызвал группу немедленного реагирования. Приехали двое охранников, но их избили, а одного из них, пожилого мужчину, удерживали на первом этаже, чего-то от него добивались. Лишь перед приездом полиции злоумышленники убежали», – рассказал собеседник.

Согласно предварительным данным, днем возле магазина кто-то поцарапал стоящий автомобилей. Вечером четыре мужчина приехали разбираться, кто повредил их машину.