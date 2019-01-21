Дочь Собянина хочет переехать в Италию

Дочь мэра Москвы Сергея Собянина Анна Собянина в соцсетях призналась, что мечтает переехать в Италию, сообщают СМИ.

«Посмотреть весь мир, родить еще дочку и когда-нибудь поселиться в Италии», – описала Собянина свои желания в соцсетях, передает издание Super.ru.

Отмечается, что Новый год дочь мэра отметила в Дубае, в клубе Billionare Mansion, а ночевала она в отеле Fairmont The Palm, номер в котором можно забронировать в среднем за 20-25 тысяч рублей за ночь.

Также девушка путешествовала на Мальдивы, где проживала в пятизвездочном отеле Grand Park Kodhipparu. Стоимость номера в нем начинается с 95 тысяч рублей за ночь.