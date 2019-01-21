«Коммунисты России» потребовали от главы Хакасии объяснить премирование чиновников

Депутат Верховного совет Хакасии, руководитель фракции «Коммунисты России» Денис Бразаускас обратился с запросом на имя главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) в связи с премированием чиновников.

«Люди устали от вранья, от слов руководства Хакасии о том, что, мол, выплата подобных новогодних премий и без того богатым бюрократам от КПРФ «не нарушает никаких норм». Отстаивая интересы избирателей, фракция КПКР (Коммунистическая партия «Коммунисты России») в Верховном Совете Хакасии во главе с депутатом Бразаускасом обратилась с запросом к Коновалову с требованием дать обоснования премиям, озвучить точные суммы, предоставить зарплатные ведомости», – говорится в заявлении на сайте партии.

Подчеркивается, что особое возмущение у общественности вызвала зарплата Юлии Исмагиловой, представителя республики Хакасии в Москве.

Депутат регионального заксобрания Бразаускас обратился к Коновалову «в связи с появлением в ряде федеральных и региональных изданий резонансной информации о начислении и выплате» должностным лицам в правительстве Хакасии и иным государственным служащим премий «за добросовестное, своевременное и качественное выполнение служебных обязанностей», сообщает РАПСИ.

Относительно Исмагиловой депутат потребовал разъяснить «целесообразность ее неоднократного премирования в течение одного месяца».

После скандала с премированием чиновников главе Хакасии предложили уйти с поста главы региона. Напомним, Коновалов выписал премии высокопоставленным чиновникам «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств» на сотни тысяч рублей. В частности, Исмагилова получила премию в размере 500% ежемесячного оклада.