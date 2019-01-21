Трампа номинировали на «Худшего актера года»

Президент США Дональд Трамп, снявшийся в фильме в роли самого себя, номинирован на антипремию «Золотая малина», об этом заявили организаторы церемонии.

Глава Белого дома номинирован в категории «Худший актер года» за документальный фильм «Смерть нации», передает РИА «Новости».

С ним будет соревноваться актер Джонни Депп, номинированный на позорную премию за озвучку в фильме «Шерлок Гномс».

Организаторы «Золотой малины» показали номинантов в юмористическом ролике, темой которого стали «бедствия» прошлого года, к которым причислен саммит лидеров России и США в Хельсинки

Подпись под изображением беседы президентов гласит, что российский лидер заверил своего американского коллегу в «восторженной поддержке россиянами».

В категории «Худшая актриса» номинированы Дженнифер Гарнер, Мелисса Маккарти, Эмбер Херд, Аманда Сейфрид и Хелен Миррен.

«Худшей картины» могут стать «Холмс & Ватсон», «Кодекс Готти», «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Робин Гуд: Начало» и «Игрушки для взрослых».

На прошлой церемонии году худшей картиной 2017 года был признан «Эмоджи фильм».