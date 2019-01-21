Госиспытания российского экзоскелета запланировали завершить в 2019 году

Первый российский экзоскелет ЭО-1 закончит государственные испытания до конца 2019 года, об этом заявил старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института (ЦНИИ) инженерных войск имени Карбышева майор Артем Чистобаев.

«Сейчас экзоскелет в предсерийном виде проходит испытания, предварительные испытания завершатся, скорее всего, к лету 2019 года, ориентировочно, к концу года будут завершены государственные испытания», – рассказал Чистобаев, передает ТАСС.

Он пояснил, что экзоскелет проходит активную доработку на протяжении полутора лет, процесс внедрения новинки начался около трех лет назад.

По словам майора, именно ЭО-1 был опробован в Сирии при разминировании в Пальмире специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил. «С марта по апрель 2017 года экзоскелет применялся в боевых условиях при разминировании местности и объектов исторической части Пальмиры», – добавил Чистобаев.

В Инженерных войсках устройство применяется операторами робота разминирования «Уран-6», пульт управления которого весит около 20 килограмм. Военные рассчитывают модифицировать экзоскелет под тяжелую броню батальонов штурма и разграждения, ее вес составит 25-30 килограмм.