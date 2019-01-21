Минтруд прояснил ситуацию с сокращением новогодних каникул

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что на рассмотрение Минтруда не поступало предложений об изменении периода новогодних каникул в России.

«Предложений таких не поступало», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в понедельник в СМИ появились сообщения со ссылкой на главу комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского о возможности пересмотра отдыха в новогодние дни. Рязанский заявил, что продолжительность новогодних каникул можно понять только в рамках единых правил. Он отметил, что граждане России уже привыкли к длинным каникулам, и высказался на то, чтобы все оставить как есть.

На ваш взгляд Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность? Нет, каникулы слишком длинные

Нет, каникулы слишком короткие

Да, в самый раз



До этого премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что чрезмерно длинные новогодние каникулы очень вредны для экономики.

По оценке РЭУ имени Плеханова, экономика России за время простоя производств в новогодние праздники потеряла 1,32 трлн рублей.