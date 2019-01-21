Майор полиции устроил матерную перепалку с блогерами

В социальных сетях появилось видео, на котором майор полиции оскорбляет блогеров, которые снимали сюжет о просроченных продуктах в магазине.

Ролик с нарезкой фраз майора полиции опубликован в Facebook.

Данные о городе, в котором снималось видео, разнятся: указываются либо Краснодар, либо Москва. Однако известно, что инцидент произошел в одном из магазинов сети «Пятерочка», пишет «Ридус».

Сообщается, что сотрудники магазина стали препятствовать съемке сюжета о несвежих продуктах на прилавках. Сотрудников полиции вызвал сам блогер, однако, прибыв к месту событий, правоохранители стали оскорблять молодых людей.

На просьбу представиться они услышали: «Блогеры хреновы. Я тебе не буду представляться».

Блогер сказал, что хочет подать майору заявление. «Себе оставь», – ответил сотрудник полиции. «Не будь на мне форма, я бы тебе по-другому сейчас…» – слышна реплика майора на видео.

«Ты не можешь требовать от меня ничего», – говорит сотрудник полиции. «Законности требую, при вас, сейчас», – отвечает блогер. «Ты кто такой, чмо? Ты и есть чмо! Провокаторы хреновы. Засунь себе камеру эту знаешь куда?» – также слышно на видео.

Стоит отметить, что видео было обработано и содержит только нарезку наиболее возмутительных фраз полицейских. Остается неясным, что именно вызвало бурную реакцию стражей порядка.

Как сообщает телеканал «360», по факту инцидента, произошедшего 8 января 2019 года в одном из магазинов на севере Москвы, проводится служебная проверка.

Ранее полицейских наказали за унижение преподавателя Высшей школы экономики.