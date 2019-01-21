Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на президентских выборах

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21 января, понедельник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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В Германию вернулись методы Штази

«Альтернативе для Германии» удалось спровоцировать резкую ненависть немецкого истеблишментаФото: Reinhard Krause/Reuters
В попытке притормозить рост популярности «Альтернативы для Германии» власти страны применяют к ней откровенно тоталитарный прессинг. Вместо того чтобы бороться с террористами, контрразведка ФРГ ищет компромат на одну из крупнейших партий страны. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Соберись, тряпка, и выброси елку

Наталья Осс, журналист, писатель
Постновогодний период требует высокой осознанности. Ожидание праздника – время надежд, загаданных желаний и потаенной мечты. Но ничего подобного не происходит. Карнавал отгремел, посуда убрана в сервант, чуда не случилось. Подробности...
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У элиты США не получается наказать Дональда Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Исполнилось два года со дня вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Мейнстримные СМИ, само собой, привычно критиковали хозяина Белого дома. К годовщине подготовили очередное «разоблачение» президента. Подробности...
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Невозможно представить китайского Солженицына

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Большинство антисоветских легенд, мифов, иллюстрирующих их цифр, с самой перестройки и до сих пор имеющих хождение, восходят к эмиграции. Шаламовское определение Солженицына как «орудия холодной войны» – вовсе не фигура речи. Подробности...
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    За что смеялись над Собчак

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

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        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

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        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

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        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на президентских выборах

          21 января 2019, 12:31

          Текст: Алина Назарова

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          Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что не будет продолжать карьеру в политике, если проиграет выборы с «маленькими цифрами».

          «Посмотрим на реальные цифры. Если цифры будут маленькие, я в жизни не продолжу историю в политике. Я пойму, что люди не хотят видеть такую политическую фигуру. Все. Это раз. Я вернусь к своей профессии. Это два», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».

          В то же время Зеленский не исключил, что может пойти на парламентские выборы, даже если проиграет президентские, при этом решение он примет, исходя из результатов мартовского голосования.

          Шоумен добавил, что было бы хорошо выиграть президентскую гонку в первом туре. «Просто 1 апреля (день юмора и день, когда появятся предварительные итоги первого тура) – офигенная для меня дата. Для клоуна. Победить. Я ведь клоун, правда?» – добавил Зеленский.

          Актер также заявил, что намерен транслировать избирательную кампанию в онлайн-режиме. «Я очень хочу открытую предвыборную кампанию. Открытую. Я хочу, чтобы в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся: создание команды, создание программы, съезд, поход в ЦИК. Это все мы будем транслировать и показывать», – заявил Зеленский.

          Говоря о своих действиях в случае победы на выборах, Зеленский пообещал попытаться договориться о прекращении огня в Донбассе и привлечь к минским договоренностям западные страны. «Прежде всего я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти договоренности, я думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое – перестать убивать. Это важно – сохранить наших людей», – сказал Зеленский.

          Он также заявил, что, если станет президентом, не пойдет на амнистию ополченцев Донбасса.

          Кроме того, Зеленский заявил, что хочет ликвидировать «всю коррупцию» на Украине и установит для всех, без исключений, одинаковые правила. «Всю коррупцию уберем… Всем поставим одинаковые правила. Закон у нас единственный для всех, один для всех. Как на юрфаке меня учили, так и в жизни. Для всех одинаковые правила. Нет исключений», – сказал Зеленский.

          О намерении участвовать в выборах президента артист объявил в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1». Выборы президента состоятся на Украине 31 марта. Также Зеленский рассказал о реакции президента Украины Петра Порошенко на его президентские планы.


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