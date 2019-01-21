Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на президентских выборах

Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что не будет продолжать карьеру в политике, если проиграет выборы с «маленькими цифрами».

«Посмотрим на реальные цифры. Если цифры будут маленькие, я в жизни не продолжу историю в политике. Я пойму, что люди не хотят видеть такую политическую фигуру. Все. Это раз. Я вернусь к своей профессии. Это два», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».

В то же время Зеленский не исключил, что может пойти на парламентские выборы, даже если проиграет президентские, при этом решение он примет, исходя из результатов мартовского голосования.

Шоумен добавил, что было бы хорошо выиграть президентскую гонку в первом туре. «Просто 1 апреля (день юмора и день, когда появятся предварительные итоги первого тура) – офигенная для меня дата. Для клоуна. Победить. Я ведь клоун, правда?» – добавил Зеленский.

Актер также заявил, что намерен транслировать избирательную кампанию в онлайн-режиме. «Я очень хочу открытую предвыборную кампанию. Открытую. Я хочу, чтобы в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся: создание команды, создание программы, съезд, поход в ЦИК. Это все мы будем транслировать и показывать», – заявил Зеленский.

Говоря о своих действиях в случае победы на выборах, Зеленский пообещал попытаться договориться о прекращении огня в Донбассе и привлечь к минским договоренностям западные страны. «Прежде всего я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти договоренности, я думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое – перестать убивать. Это важно – сохранить наших людей», – сказал Зеленский.

Он также заявил, что, если станет президентом, не пойдет на амнистию ополченцев Донбасса.

Кроме того, Зеленский заявил, что хочет ликвидировать «всю коррупцию» на Украине и установит для всех, без исключений, одинаковые правила. «Всю коррупцию уберем… Всем поставим одинаковые правила. Закон у нас единственный для всех, один для всех. Как на юрфаке меня учили, так и в жизни. Для всех одинаковые правила. Нет исключений», – сказал Зеленский.

О намерении участвовать в выборах президента артист объявил в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1». Выборы президента состоятся на Украине 31 марта. Также Зеленский рассказал о реакции президента Украины Петра Порошенко на его президентские планы.