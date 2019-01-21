В палате адвокатов Башкирии опровергли получение заявления от экс-дознавателя из Уфы

Бывшая дознавательница из Уфы, проходящая как потерпевшая по делу о групповом изнасиловании и уволенная за распитие спиртных напитков в отделе полиции, не подавала заявление о желании стать адвокатом, сообщил представитель адвокатской палаты Башкирии.

«Наша организация не получала от нее такое заявление», – рассказал РИА «Новости» представитель палаты.

Он добавил, что для допуска к экзаменам нужен двухлетний стаж по юридической специальности или годовая стажировка в адвокатском образовании.

Ранее сообщалось, что девушка-дознаватель из Уфы, обвинившая троих коллег в изнасиловании, решила стать адвокатом после увольнения из органов внутренних дел.

Трое руководителей девушки были уволены ранее, после возбуждения уголовного дела об изнасиловании. Их признали гражданскими ответчиками, что позволит суду рассмотреть вопрос о компенсации морального вреда.