В учреждениях культуры могут ввести президентскую должность

В министерстве культуры начали готовить законопроект, предполагающий введение должности президента в организациях и учреждениях культуры.

Проект поправок к законодательству, подразумевающих возможность введения должности президента для организаций в области культуры по аналогии с аналогичной практикой в сфере образования, в мае будет направлен в правительство. После согласования и экспертной правовой оценки в сентябре документ планируется передать в Госдуму, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».

В Минкультуре отметили, что данная инициатива исключает возможность совмещения должностей директора и президента в одном лице. Планируется, что в рамках нововведений между президентом и учредителем организации будет оформляться трудовой договор на пятилетний срок.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко отметила, что данная инициатива позволит более эффективно применить многолетний опыт заслуженных культурных деятелей.