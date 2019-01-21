Торговым сетям захотели запретить лишающие покупателей скидок перепродажи

Производители продуктов попросили правительство запретить торговым сетям практику перепродажи товаров, полученных поставщиков со скидкой до 50%; они подчеркивают, что такая схема исключает возможность донести скидки до потребителя, а ретейлеры в обход ограничений увеличивают долю на рынках.

Соответствующее обращение производителей продуктов направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку, пишет «Коммерсант». Источники издания добавляют, что для обсуждения инициативы планируется провести встречу с зампредом правительства.

По информации газеты, под обращением, направленном Козаку в конце прошлого года, подписались главы «Русбренда», «Руспродсоюза», Союза производителей алкогольной продукции и другие.

В письме подчеркивается, что ряд противоречий в отношениях с ретейлерами имеет или принимает антагонистический характер. Составители обращения попросили государства вмешаться для установления баланса интересов.

Поставщики предлагают ввести запрет сетям заниматься перепродажей товара в оптовом и мелкооптовом сегментах. По их словам, получая 30-50-процентные скидки от цены поставки, перепродают этот товар оптом и мелким оптом. В итоге ретейлеры захватывают сегмент несетевой торговли, что позволяет им увеличивать долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета, подчеркивают производители.

Один из производителей продуктов сказал изданию, что этот запрет назрел давно, за последние пару лет практика перепродаж широко распространилась у крупнейших сетей в качестве способа поддержания объемов продаж на стагнирующем рынке.

Однако глава Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет X5, «Магнит» и др.) Сергей Беляков считает, что подобного рода предложения ставят под удар само понятие свободы предпринимательства. «Развитие такой логики выводит нас, например, на вопросы о выходе производителей в розничный бизнес путем открытия фирменных магазинов», – сказал он.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявлял, что в России ситуация с ценами на основные виды продуктов в целом стабильная, однако отмечается некоторый рост цен на отдельные товары в торговых сетях.