Кожемяко раскритиковал автоматы со снеками и цены на выпечку в школах

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил качество питания в школах Владивостока.

Глава региона заявил в Instagram, что «автоматов со снеками и газированными напитками» в школах быть не должно, так как это «отвлекает детей от здорового питания»

Губернатор сообщил, что контроль за питанием будут осуществлять «представители Роспотребнадзора, управлений образования, а также активные родители», которые войдут в специальную комиссию.

Кроме того, он раскритиковал ситуацию со стоимостью блюд в школьных столовых: «300% накрутили на выпечку, это что, нормально?». Как указал Кожемяко, выпечка «стоит столько же, сколько стоит обед», передает РИА «Новости».